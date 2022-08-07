Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал о своих целях в сезоне-2022/23. 22-летний норвежец заявил о желании прогрессировать.

«Манчестер Сити» нужно быть лучше в Лиге чемпионов, кубках и постоянно поддерживать форму в английской премьер-лиге, — приводит слова Холанна BBC. — Это непросто, ведь в Англии много хороших команд. Речь идет о том, чтобы опираться на то, что «Манчестер Сити» выстраивал на протяжении многих лет. Я хочу привнести что-то свое и, надеюсь, стать лучше".

Также нападающий рассказал, что мечтает выиграть Лигу чемпионов

«Моя мечта — выиграть Лигу чемпионов. Это мой любимый турнир. Я люблю его гимн и все такое. Это очень хорошее , но трудное соревнование», — сказал он.

В воскресенье, 7 июля, «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом» в матче первого тура английской премьер-лиги. Встреча пройдет в Лондоне. Игра начнется в 18.30 по московскому времени.