Холанн: «Моя мечта — выиграть Лигу чемпионов. Это мой любимый турнир»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал о своих целях в сезоне-2022/23. 22-летний норвежец заявил о желании прогрессировать.
«Манчестер Сити» нужно быть лучше в Лиге чемпионов, кубках и постоянно поддерживать форму в английской премьер-лиге, — приводит слова Холанна BBC. — Это непросто, ведь в Англии много хороших команд. Речь идет о том, чтобы опираться на то, что «Манчестер Сити» выстраивал на протяжении многих лет. Я хочу привнести что-то свое и, надеюсь, стать лучше".
Также нападающий рассказал, что мечтает выиграть Лигу чемпионов
«Моя мечта — выиграть Лигу чемпионов. Это мой любимый турнир. Я люблю его гимн и все такое. Это очень хорошее , но трудное соревнование», — сказал он.
В воскресенье, 7 июля, «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом» в матче первого тура английской премьер-лиги. Встреча пройдет в Лондоне. Игра начнется в 18.30 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
7
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|2 : 1
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|4 : 1
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|0 : 1
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрик Дайер
Тоттенхэм Хотспур
|1
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|1
|П
|
|
Мусса Дженепо
Саутгемптон
|1
|
|
Жоэлинтон
Ньюкасл Юнайтед
|1
|
|
Александр Зинченко
Арсенал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Тайлер Адамс
Лидс
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Филип Биллинг
Борнмут
|1
|0
|1