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Сегодня, 09:42

Холанн: «Моя мечта — выиграть Лигу чемпионов. Это мой любимый турнир»

Холанн заявил, что мечтает выиграть Лигу чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал о своих целях в сезоне-2022/23. 22-летний норвежец заявил о желании прогрессировать.

«Манчестер Сити» нужно быть лучше в Лиге чемпионов, кубках и постоянно поддерживать форму в английской премьер-лиге, — приводит слова Холанна BBC. — Это непросто, ведь в Англии много хороших команд. Речь идет о том, чтобы опираться на то, что «Манчестер Сити» выстраивал на протяжении многих лет. Я хочу привнести что-то свое и, надеюсь, стать лучше".

Также нападающий рассказал, что мечтает выиграть Лигу чемпионов

«Моя мечта — выиграть Лигу чемпионов. Это мой любимый турнир. Я люблю его гимн и все такое. Это очень хорошее , но трудное соревнование», — сказал он.

В воскресенье, 7 июля, «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом» в матче первого тура английской премьер-лиги. Встреча пройдет в Лондоне. Игра начнется в 18.30 по московскому времени.

Источник: https://www.bbc.com/sport/football/62430718

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Эрлин Холанн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
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1
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2
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
3
 Ньюкасл 1 1 0 0 2-0 3
4
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
6
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
7
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
8
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
11
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
16
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
17
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