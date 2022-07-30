Эпичный промах Холанна в матче за Суперкубок Англии. Норвежец не забил «Ливерпулю» с нескольких метров

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн допустил курьезный промах в матче ха Суперкубок Англии против «Ливерпуля».

Норвежец оказался практически перед пустыми воротами и бил с линии вратарской.

Промах Эрлина Холанна. Фото Twitter

Но умудрился попасть в перекладину, после чего мяч улетел за пределы поля.

Промах Эрлина Холанна. Фото Twitter

«Ливерпуль» стал обладателем Суперкубка в 16-й раз и сравнялся по этому показателю с «Арсеналом», больше всего побед в Суперкубке Англии у «Манчестер Юнайтед» (21).