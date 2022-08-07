Холанн стал вторым игроком «Манчестер Сити», который оформил дубль в дебютном матче АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн оформил дубль в матче против «Вест Хэма» (2:0) в 1-м туре АПЛ.

Таким образом, норвежец стал вторым игроком «горожан», который оформил дубль в дебютном матче в АПЛ. Ранее такой результат показал бывший игрок «Сити» Серхио Агуэро в 2011 году.

В следующем туре АПЛ «Ман Сити» дома сыграет с «Борнмутом» 13 августа.