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Сегодня, 19:48

Холанн — о хет-трике в матче с «Фулхэмом»: «Я всегда голоден до голов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал победу над «Фулхэмом» (5:1) в матче 4-го тура чемпионата Англии. Он оформил хет-трик.

«Начало было немного небрежным, но закончили хорошо. Важная победа, мы уходим на международный перерыв, выиграв четыре матча из четырех. Хорошее начало сезона. Хет-трик? Я вернулся. Никаких проблем для меня нет. Я всегда голоден до голов. Это новый сезон, и я готов к нему. Я думаю, что Гвардиола скучает по нам, и мы тоже иногда скучаем по нему. Так что мы с нетерпением ждем его возвращения», — приводит слова Холанна ВВС.

В текущем сезоне АПЛ норвежец сыграл 4 матча, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу. «Манчестер Сити» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Фулхэм
0
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«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
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«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
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Хет-трик Холанна помог «Манчестер Сити» обыграть «Фулхэм»

Сон Хын Мин опередил Роналду по числу голов в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
4
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
5
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
6
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
7
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
10
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
11
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
12
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
13
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
14
 Ньюкасл 3 1 0 2 6-4 3
15
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
18
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 2 : 2
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 2 : 2
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 2 : 5
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 0 : 1
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 5 : 1
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
3.09 18:30
Арсенал – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 6
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 4
Солли Марч

Солли Марч

Брайтон

 3
П
Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

 3
Фил Фоден

Фил Фоден

Манчестер Сити

 3
Манор Соломон

Манор Соломон

Тоттенхэм Хотспур

 2
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 3 1 1
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 3 1 0
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