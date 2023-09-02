Холанн — о хет-трике в матче с «Фулхэмом»: «Я всегда голоден до голов»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал победу над «Фулхэмом» (5:1) в матче 4-го тура чемпионата Англии. Он оформил хет-трик.
«Начало было немного небрежным, но закончили хорошо. Важная победа, мы уходим на международный перерыв, выиграв четыре матча из четырех. Хорошее начало сезона. Хет-трик? Я вернулся. Никаких проблем для меня нет. Я всегда голоден до голов. Это новый сезон, и я готов к нему. Я думаю, что Гвардиола скучает по нам, и мы тоже иногда скучаем по нему. Так что мы с нетерпением ждем его возвращения», — приводит слова Холанна ВВС.
В текущем сезоне АПЛ норвежец сыграл 4 матча, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу. «Манчестер Сити» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|
2
|Вест Хэм
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
3
|Тоттенхэм
|4
|3
|1
|0
|11-4
|10
|
4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
5
|Ливерпуль
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
6
|МЮ
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
7
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
8
|Брентфорд
|4
|1
|3
|0
|8-5
|6
|
9
|Брайтон
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
10
|Нот. Форест
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
11
|Фулхэм
|4
|1
|1
|2
|4-10
|4
|
12
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
13
|Челси
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|
14
|Ньюкасл
|3
|1
|0
|2
|6-4
|3
|
15
|Вулверхэмптон
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
16
|Борнмут
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
17
|Эвертон
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
18
|Шеффилд Юн.
|4
|0
|1
|3
|4-7
|1
|
19
|Лутон Таун
|3
|0
|0
|3
|2-9
|0
|
20
|Бернли
|3
|0
|0
|3
|3-11
|0
|1.09
|22:00
|
Лутон Таун – Вест Хэм
|1 : 2
|2.09
|14:30
|
Шеффилд Юн. – Эвертон
|2 : 2
|2.09
|17:00
|
Брентфорд – Борнмут
|2 : 2
|2.09
|17:00
|
Бернли – Тоттенхэм
|2 : 5
|2.09
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|0 : 1
|2.09
|17:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|5 : 1
|2.09
|19:30
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|3.09
|16:00
|
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
|- : -
|3.09
|16:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|- : -
|3.09
|18:30
|
Арсенал – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|6
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|4
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|3
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|3
|
|
Манор Соломон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|3
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|3
|1
|0