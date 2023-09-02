Холанн — о хет-трике в матче с «Фулхэмом»: «Я всегда голоден до голов»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал победу над «Фулхэмом» (5:1) в матче 4-го тура чемпионата Англии. Он оформил хет-трик.

«Начало было немного небрежным, но закончили хорошо. Важная победа, мы уходим на международный перерыв, выиграв четыре матча из четырех. Хорошее начало сезона. Хет-трик? Я вернулся. Никаких проблем для меня нет. Я всегда голоден до голов. Это новый сезон, и я готов к нему. Я думаю, что Гвардиола скучает по нам, и мы тоже иногда скучаем по нему. Так что мы с нетерпением ждем его возвращения», — приводит слова Холанна ВВС.

В текущем сезоне АПЛ норвежец сыграл 4 матча, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу. «Манчестер Сити» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии.