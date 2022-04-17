Мане заявил, что «Ливерпуль» мечтает выиграть четыре трофея в нынешнем сезоне

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в матче 1/2 финала Кубка Англии (3:2).

«Это особенный день, — приводит слова Мане BBC. — Мы играли с одной из лучших команд мира. Мы довольны тем, что победили «Манчестер Сити» и вышли в финал Кубка Англии«.

По мнению нападающего, решающую роль в прошедшей встрече сыграл стиль команды.

«Мы хорошо начали игру, шли вперед. В случае с моим первым голом вратарь допустил ошибку, однако это мы вынудили его ее совершить», — сказал он.

Также Мане поделился ожиданиями от предстоящего финала.

«Четыре трофея — мечта «Ливерпуля». Мы будем за нее бороться, но впереди еще много игр», — сказал нападающий.

В финале «Ливерпуль» встретится с победителем матча «Челси» — «Кристал Пэлас».