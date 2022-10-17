Салах — второй игрок, кто забил минимум 100 голов левой ногой в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на второе место по числу забитых голов левой ногой в истории АПЛ.

Победный гол в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (1:0) стал для египтянина 100-м. По этому показателю форвард уступает лишь Робби Фаулеру, который забил 105 голов левой ногой.

Результативный удар в ворота «Сити» также вывел Салаха на второе место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в АПЛ. Забив 121 гол, он обогнал Стивена Джеррарда (120).