Салах стал рекордсменом АПЛ по голам левой ногой

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал рекордсменом АПЛ по голам левой ногой. Египтянин оформил дубль в ворота «Лидса» (6:1) и увеличил количество голов левой ногой до 107.

Ранее форвард делил первую строчку с экс-игроком «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Робби Фаулером (105).

В этом сезоне на счету 30-летнего Салаха 26 голов и 11 передач в 43 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах.