Салах стал рекордсменом АПЛ по голам левой ногой
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал рекордсменом АПЛ по голам левой ногой. Египтянин оформил дубль в ворота «Лидса» (6:1) и увеличил количество голов левой ногой до 107.
Ранее форвард делил первую строчку с экс-игроком «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Робби Фаулером (105).
В этом сезоне на счету 30-летнего Салаха 26 голов и 11 передач в 43 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|31
|23
|5
|3
|74-31
|74
|
2
|Ман. Сити
|30
|22
|4
|4
|78-28
|70
|
3
|МЮ
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|
4
|Ньюкасл
|30
|15
|11
|4
|48-24
|56
|
5
|Тоттенхэм
|31
|16
|5
|10
|57-45
|53
|
6
|Астон Вилла
|31
|15
|5
|11
|44-40
|50
|
7
|Брайтон
|29
|14
|7
|8
|54-37
|49
|
8
|Ливерпуль
|30
|13
|8
|9
|56-36
|47
|
9
|Брентфорд
|31
|10
|13
|8
|47-42
|43
|
10
|Фулхэм
|30
|12
|6
|12
|42-41
|42
|
11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30-33
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|31
|9
|9
|13
|31-40
|36
|
13
|Вулверхэмптон
|31
|9
|7
|15
|26-42
|34
|
14
|Борнмут
|31
|9
|6
|16
|31-59
|33
|
15
|Вест Хэм
|30
|8
|7
|15
|29-41
|31
|
16
|Лидс
|31
|7
|8
|16
|40-60
|29
|
17
|Эвертон
|31
|6
|9
|16
|24-46
|27
|
18
|Нот. Форест
|31
|6
|9
|16
|24-56
|27
|
19
|Лестер
|31
|7
|4
|20
|41-55
|25
|
20
|Саутгемптон
|31
|6
|5
|20
|24-53
|23
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.04
|22:00
|
Арсенал – Саутгемптон
|- : -
|22.04
|14:30
|
Фулхэм – Лидс
|- : -
|22.04
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|- : -
|22.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Эвертон
|- : -
|22.04
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|- : -
|22.04
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|22.04
|19:30
|
МЮ – Челси
|- : -
|23.04
|16:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|23.04
|16:00
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|- : -
|23.04
|18:30
|
Брайтон – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|32
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|18
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|15
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|20
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|29
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5
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