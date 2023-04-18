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Сегодня, 12:17

Салах стал рекордсменом АПЛ по голам левой ногой

Руслан Минаев
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Мохамед Салах.
Фото Reuters

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал рекордсменом АПЛ по голам левой ногой. Египтянин оформил дубль в ворота «Лидса» (6:1) и увеличил количество голов левой ногой до 107.

Ранее форвард делил первую строчку с экс-игроком «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Робби Фаулером (105).

В этом сезоне на счету 30-летнего Салаха 26 голов и 11 передач в 43 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах.

Мохамед Салах
Робби Фаулер
ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 31 23 5 3 74-31 74
2
 Ман. Сити 30 22 4 4 78-28 70
3
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
4
 Ньюкасл 30 15 11 4 48-24 56
5
 Тоттенхэм 31 16 5 10 57-45 53
6
 Астон Вилла 31 15 5 11 44-40 50
7
 Брайтон 29 14 7 8 54-37 49
8
 Ливерпуль 30 13 8 9 56-36 47
9
 Брентфорд 31 10 13 8 47-42 43
10
 Фулхэм 30 12 6 12 42-41 42
11
 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12
 Кр. Пэлас 31 9 9 13 31-40 36
13
 Вулверхэмптон 31 9 7 15 26-42 34
14
 Борнмут 31 9 6 16 31-59 33
15
 Вест Хэм 30 8 7 15 29-41 31
16
 Лидс 31 7 8 16 40-60 29
17
 Эвертон 31 6 9 16 24-46 27
18
 Нот. Форест 31 6 9 16 24-56 27
19
 Лестер 31 7 4 20 41-55 25
20
 Саутгемптон 31 6 5 20 24-53 23
Результаты / календарь
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21.04 22:00
Арсенал – Саутгемптон
 - : -
22.04 14:30
Фулхэм – Лидс
 - : -
22.04 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 - : -
22.04 17:00
Кр. Пэлас – Эвертон
 - : -
22.04 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 - : -
22.04 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 - : -
22.04 19:30
МЮ – Челси
 - : -
23.04 16:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
23.04 16:00
Ньюкасл – Тоттенхэм
 - : -
23.04 18:30
Брайтон – Ман. Сити
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 32
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 23
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 18
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 15
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 20 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 29 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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