Салах: «Я расстроен, что меня нет в символической сборной мира. Но такова реальность»

Салах расстроен из-за своего отсутствия в символической сборной мира ФИФА

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал свое отсутствие в символической сборной мира по версии ФИФА по итогам 2021 года.

«Я расстроен, что меня нет в символической сборной мира, — приводит слова Салаха Yallakora. — Но с этим ничего не поделаешь».

По словам нападающего, ему приятно, что многие считают, что он должен быть в символической сборной мира.

«У меня нет ощущения, что это что-то против меня лично, но такова реальность, в которой мы живем», — сказал он.

Напомним, что в символическую сборную мира по версии ФИФА попали Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Давид Алаба («Бавария"/"Реал», Австрия), Н'Голо Канте («Челси», Франция), Жоржиньо («Челси», Италия), Кевин де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Лионель Месси («Барселона"/"ПСЖ», Аргентина), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Эрлинг Холанн («Боруссия» Д, Норвегия), Криштиану Роналду («Ювентус"/"МЮ», Португалия).