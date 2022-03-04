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Сегодня, 11:54

Салах: «Я расстроен, что меня нет в символической сборной мира. Но такова реальность»

Салах расстроен из-за своего отсутствия в символической сборной мира ФИФА
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал свое отсутствие в символической сборной мира по версии ФИФА по итогам 2021 года.

«Я расстроен, что меня нет в символической сборной мира, — приводит слова Салаха Yallakora. — Но с этим ничего не поделаешь».

По словам нападающего, ему приятно, что многие считают, что он должен быть в символической сборной мира.

«У меня нет ощущения, что это что-то против меня лично, но такова реальность, в которой мы живем», — сказал он.

Напомним, что в символическую сборную мира по версии ФИФА попали Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Давид Алаба («Бавария"/"Реал», Австрия), Н'Голо Канте («Челси», Франция), Жоржиньо («Челси», Италия), Кевин де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Лионель Месси («Барселона"/"ПСЖ», Аргентина), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Эрлинг Холанн («Боруссия» Д, Норвегия), Криштиану Роналду («Ювентус"/"МЮ», Португалия).

Источник: https://www.yallakora.com/epl/2697/News/422857
Мохамед Салах
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ФК Ливерпуль
ФИФА
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3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
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6
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 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
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 Лестер 24 8 6 10 39-43 30
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 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
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 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
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 Бернли 25 3 12 10 22-32 21
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 2 : 0
26.02 15:30
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 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

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Диогу Жота

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Ливерпуль

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Садио Мане

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Эндрю Робертсон

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