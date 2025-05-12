Салах — о взаимоотношениях с Мане: «Между нами было напряжение, но мы оставались профессионалами»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что у него действительно были непростые отношения с бывшим партнером по команде Садио Мане.

«Да, между нами с Садио действительно было определенное напряжение. Но мы всегда оставались профессионалами, и я не думаю, что это как-то повлияло на игру команды. Это естественно — хотеть большего, я это понимаю. Он настоящий боец», — приводит L'Еquipe слова Салаха.

Также форвард отреагировал на слова Мане, который назвал его эгоистом.

«Мне все равно. Люди имеют право думать, как хотят. Но я хочу напомнить: именно я отдал Мане больше всех голевых передач», — добавил он.

Мане выступал за «Ливерпуль» с 2016 по 2022 год, после чего присоединился к «Баварии». В августе 2023-го сенегалец перешел в «Аль-Наср». Салах играет за мерсисайдцев с 2017 года.