Салах: «После произошедшего в АПЛ «Ливерпуль» мотивирован выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Реала».

Матч состоится 28 мая. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

«У меня высокая мотивация после того, что произошло в прошлом финале с «Реалом», — приводит слова Салаха Marca. — После произошедшего в АПЛ «Ливерпуль» мотивирован выиграть Лигу чемпионов».