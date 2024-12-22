Салах стал первым игроком в истории АПЛ с 10 голами и 10 передачами до Рождества

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил два гола и сделал результативную передачу в матче с «Тоттенхэмом» в 17-м туре АПЛ.

Египтянин стал первым игроком в истории АПЛ, который забил 10 мячей и сделал 10 голевых пасов до Рождества. В этом сезоне на счету форварда 25 (15+10) очков по системе «гол+пас».

Салах провел за «Ливерпуль» 372 матча, забил 227 голов и сделал 101 результативную передачу.