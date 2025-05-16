Салах считает, что у него хорошие шансы выиграть «Золотой мяч» в этом году

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о том, является ли для него завоевание «Золотого мяча» главной целью.

«Раньше это сводило меня с ума. Но некоторые вещи не в твоих руках, поэтому иногда ты сдаешься в чем-то. Я бы хотел выиграть его однажды. Но если этого не произойдет, я не знаю, что делать. Я уверен, что в этом году у меня хорошие шансы победить, но посмотрим», — цитирует Салаха Sky Sports.

В сезоне-2024/25 32-летний форвард провел 50 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, отметившись 33 голами и 23 результативными передачами. Он стал двукратным чемпионом Англии и был номинированы на приз лучшему игроку сезона в АПЛ.