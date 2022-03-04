Салах: «Результаты «Золотого мяча» стали шоком для меня. Но я не верю в теории заговора»

Салах был в шоке от результатов голосования за «Золотой мяч»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что был в шоке от результатов голосования за «Золотой мяч».

«Результаты «Золотого мяча» стали шоком для меня, — приводит слова Салаха Yallakora. — Никто не думал, что я буду седьмым. Но я не верю в теории заговора. Многие страны далеки от футбола«.

По словам нападающего, он не знает, на чем основан выбор при голосовании.

«Мне не на что указать, чтобы продемонстрировать, что здесь что-то не так. Я действительно не знаю, но я был в шоке от результатов», — сказал он.

Напомним, что 29-летний египтянин занял седьмое место в голосовании. «Золотой мяч» получил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.