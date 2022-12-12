Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас пропустит три месяца после операции

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас перенес успешную операцию по поводу травмы боковой коллатеральной связки колена. 25-летний колумбиец сможет вернуться на поле через три месяца, сообщает The Athletic.

Нападающий сборной Колумбии, не игравший с октября, пропускает зимний тренировочный сбор «Ливерпуля» из-за травмы. Ему пришлось вернуться из Дубая домой после того, как он почувствовал дискомфорт во время тренировки.

Колумбиец зимой 2022 года перешел из «Порту» в «Ливерпуль» за 47 миллионов евро.

В этом сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 3 голевые передачи.