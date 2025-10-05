Форвард «Ливерпуля» Гакпо о поражении от «Челси»: «Тяжело это принять. Трудно, когда пропускаешь в конце»

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо прокомментировал поражение от «Челси» (1:2) в матче 7-го тура АПЛ.

«Тяжело принять это. Очевидно, мы играли против очень сильного соперника. «Челси» забил классный гол в первом тайме, во втором мы пытались сравнять счет, выглядели немного лучше, но лондонцы были опаснее на контратаках. Трудно, когда пропускаешь на последних минутах.

Я не хочу сказать, что у нас проблемы с уверенностью в своих силах. Просто нам не повезло. Несколько матчей назад все складывалось в нашу пользу. Это футбол, надо продолжать бороться», — приводит Sky Sports слова Гакпо.

«Ливерпуль» упустил лидерство в турнирной таблице АПЛ. Команда занимает второе место с 15 очками, «Арсенал» с 16 очками поднялся на первую строчку по итогам 7-го тура.