Нуньес — о матче с «Ньюкаслом»: «Я очень рад за «Ливерпуль» и счастлив, что забил два гола»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес прокомментировал победу в меньшинстве над «Ньюкаслом» (2:1) в матче 3-го тура АПЛ. Нуньес оформил дубль.

«Я очень рад за «Ливерпуль» и доволен тем, что смог помочь одержать победу. После того, как мы остались в меньшинстве, команда играла очень хорошо. Мы очень много работаем ради таких моментов, и я счастлив, что забил два гола», — приводит слова Нуньеса ВВС.

24-летний форвард в текущем сезоне АПЛ забил 2 гола в трех играх.

«Ливерпуль» набрал 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда встретится дома с «Астон Виллой» (3 сентября).