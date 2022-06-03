Салах надеется, что договорится с «Ливерпулем» о новом контракте

Нападающий «Ливерпулем» Мохомед Салах надеется, что договорится с английским клубом о новом контракте, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, переговоров между представителями 29-летнего египтянина и мерсисайдцами не было с декабря.

Отмечается, что нападающему комфортно в Ливерпуле, и он надеется достичь компромисса с представителями «красных».

Зимой «Ливерпуль» решил отложить все переговоры о новых контрактах, чтобы сконцентрироваться на концовке сезона.

Футболисты отнеслись к этому с пониманием, осознавая, что ведут борьбу одновременно за английскую премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Игроки договорились, что никто не будет давать интервью по поводу будущего, чтобы не дестабилизировать обстановку в команде. Летом переговоры о новых контрактах возобновятся.

В прошедшем сезоне Салах забил 31 мяч и отдал 15 результативных передач в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.