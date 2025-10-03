Нападающий «Лидса» Джеймс выбыл на срок до шести недель из-за травмы

Нападающий «Лидса» Дэниэл Джеймс пропустит до шести недель из-за травмы, сообщил главный тренер команды Даниэль Фарке.

27-летний валлиец подвернул лодыжку на тренировке. Недавно он восстановился после проблем с мышцами.

«Врачи говорят, что он, скорее всего, пропустит от четырех до шести недель, так что, по правде говоря, мы ожидаем его возвращения сразу после ноябрьского перерыва на сборные. Если бы он вернулся раньше, это было бы бонусом и сюрпризом. Это не очень хорошая новость», — цитирует Фарке Sky Sports.

В сезоне-2025/26 Джеймс в 5 матчах не отметился результативными действиями. Он играет за «Лидс» с августа 2021 года.