Нападающий «Лидса» Джеймс выбыл на срок до шести недель из-за травмы
Нападающий «Лидса» Дэниэл Джеймс пропустит до шести недель из-за травмы, сообщил главный тренер команды Даниэль Фарке.
27-летний валлиец подвернул лодыжку на тренировке. Недавно он восстановился после проблем с мышцами.
«Врачи говорят, что он, скорее всего, пропустит от четырех до шести недель, так что, по правде говоря, мы ожидаем его возвращения сразу после ноябрьского перерыва на сборные. Если бы он вернулся раньше, это было бы бонусом и сюрпризом. Это не очень хорошая новость», — цитирует Фарке Sky Sports.
В сезоне-2025/26 Джеймс в 5 матчах не отметился результативными действиями. Он играет за «Лидс» с августа 2021 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|6
|5
|0
|1
|12-7
|15
|
2
|Арсенал
|6
|4
|1
|1
|12-3
|13
|
3
|Кр. Пэлас
|6
|3
|3
|0
|8-3
|12
|
4
|Борнмут
|6
|3
|2
|1
|8-7
|11
|
5
|Сандерленд
|6
|3
|2
|1
|7-4
|11
|
6
|Тоттенхэм
|6
|3
|2
|1
|11-4
|11
|
7
|Ман. Сити
|6
|3
|1
|2
|14-6
|10
|
8
|Брайтон
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
9
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|7-8
|8
|
10
|Эвертон
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
11
|Челси
|6
|2
|2
|2
|11-8
|8
|
12
|Лидс
|6
|2
|2
|2
|6-9
|8
|
13
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
14
|МЮ
|6
|2
|1
|3
|7-11
|7
|
15
|Ньюкасл
|6
|1
|3
|2
|4-5
|6
|
16
|Астон Вилла
|6
|1
|3
|2
|4-6
|6
|
17
|Нот. Форест
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
18
|Вест Хэм
|6
|1
|1
|4
|6-14
|4
|
19
|Бернли
|6
|1
|1
|4
|6-13
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|4-13
|1
|3.10
|22:00
|
Борнмут – Фулхэм
|- : -
|4.10
|14:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|- : -
|4.10
|17:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|- : -
|4.10
|17:00
|
МЮ – Сандерленд
|- : -
|4.10
|19:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|5.10
|16:00
|
Астон Вилла – Бернли
|- : -
|5.10
|16:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|5.10
|16:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|5.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|5.10
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Джейдон Энтони
Бернли
|4
|
|
Антуан Семеньо
Борнмут
|4
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Гранит Джака
Сандерленд
|3
|
|
Эль-Хаджи Малик Диуф
Вест Хэм
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|5
|1
|1
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|6
|1
|1