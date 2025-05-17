Эзе — о победе «Кристал Пэлас» в Кубке Англии: «Только Бог мог сотворить такое»

Нападающий «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе поделился эмоциями после победы над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Кубка Англии. Футболист признался, что ему трудно подобрать слова после такого триумфа.

26-летний Эзе стал автором единственного гола в этом матче.

«Это что-то невероятное, я даже не знаю, что сказать. Слава Богу, только Бог мог сотворить такое. Противостоять команде, которая уже много лет считается лучшей в мире, и показать такой дух, такую энергию... Только Бог. «Сити» так хорошо контролирует мяч, что приходится выкладываться на полную, чтобы хоть что-то получилось. А когда оказываешься в их штрафную — нужно использовать каждый шанс. Я в таком положении сейчас, что трудно подобрать правильные слова», — приводит ВВС слова Эзе.

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории выиграл Кубок Англии. До этого команда дважды играла в финале турнира, в 1990 и 2016 годах, но потерпела поражение в тех матчах.