Нападающий «Эвертона» Бернард продолжит карьеру в ОАЭ. 28-летний бразилец подписал трехлетний контракт с клубом «Аль-Шараджа».

Бернард перешел в «Эвертон» в 2018 году в статусе свободного агента из донецкого «Шахтера», за который выступал с 2013 года. Всего за украинский клуб он провел 158 матчей и забил 28 голов.

В сезоне-2020/21 Бернард провел 15 матчей за «Эвертон», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.