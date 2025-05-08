Футбол
8 мая, 19:39

Холанн — о неудачном сезоне для «Манчестер Сити»: «Мы просто играли недостаточно хорошо»

Алина Савинова

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн поделился мнением о причинах неудачного сезона для команды.

«Конечно, можно искать оправдания, говорить о множестве травм в неподходящее время, но мы просто играли недостаточно хорошо. Нам не хватало голода. Я был недостаточно хорош. Я недостаточно помогал команде. Мы просто играли недостаточно хорошо», — приводит ESPN слова Холанна.

«Манчестер Сити» впервые за пять лет не смог выиграть АПЛ. Из Лиги чемпионов горожане вылетели на стадии первого раунда плей-офф, уступив по сумме двух встреч «Реалу» (3-6).

В нынешнем сезоне 24-летний норвежец провел 40 матчей во всех турнирах, отметившись 30 голами и 4 результативными передачами.

  • zg

    Вообще вью с намеком-мы все уже столько выиграли,что заипались...

    08.05.2025

  • serkonol

    предполагаю, что некоторые футболисты положили на пепа.

    08.05.2025

  • Makedonsky

    Отличная новость, хорошее интервью. Вместо Холанна можно вставить любого игрока факела/химок/спартака.. с таким же вопросом и ответом) Да вообще универсальный ответ) Почему ты зарабатываешь 50к в месяц, а не 500к в день? Да просто работаю недостаточно хорошо) Интервью из разряда "лишь бы что спросить, лишь бы что ответить"

    08.05.2025

  • Alex ..

    уважаю, честно признался что дело не в судьях,травмах,тп

    08.05.2025

