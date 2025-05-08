Холанн — о неудачном сезоне для «Манчестер Сити»: «Мы просто играли недостаточно хорошо»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн поделился мнением о причинах неудачного сезона для команды.

«Конечно, можно искать оправдания, говорить о множестве травм в неподходящее время, но мы просто играли недостаточно хорошо. Нам не хватало голода. Я был недостаточно хорош. Я недостаточно помогал команде. Мы просто играли недостаточно хорошо», — приводит ESPN слова Холанна.

«Манчестер Сити» впервые за пять лет не смог выиграть АПЛ. Из Лиги чемпионов горожане вылетели на стадии первого раунда плей-офф, уступив по сумме двух встреч «Реалу» (3-6).

В нынешнем сезоне 24-летний норвежец провел 40 матчей во всех турнирах, отметившись 30 голами и 4 результативными передачами.