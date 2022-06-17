Нападающий Дивок Ориги попрощался с «Ливерпулем»

Нападающий Дивок Ориги попрощался с «Ливерпулем» и болельщиками.

«Я перешел в этот клуб, когда мне было 19 лет. Я горд, что мне посчастливилось поиграть за «Ливерпуль». Хочу поблагодарить фанатов за поддержку, которую они оказывали на протяжении стольких лет», — написал футболист в соцсетях.

Ранее появилась информация, что на следующей неделе 27-летний бельгиец пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «Миланом».

В минувшем сезоне Ориги сыграл в 17 матчах, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи