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Сегодня, 20:00

Нападающий Дивок Ориги попрощался с «Ливерпулем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Дивок Ориги попрощался с «Ливерпулем» и болельщиками.

«Я перешел в этот клуб, когда мне было 19 лет. Я горд, что мне посчастливилось поиграть за «Ливерпуль». Хочу поблагодарить фанатов за поддержку, которую они оказывали на протяжении стольких лет», — написал футболист в соцсетях.

Ранее появилась информация, что на следующей неделе 27-летний бельгиец пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «Миланом».

В минувшем сезоне Ориги сыграл в 17 матчах, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи

Дивок Ориги
ФК Ливерпуль
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