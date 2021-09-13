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Нападающий Демба Ба завершил карьеру

22:29
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Сенегальский нападающий Демба Ба принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом 26-летний футболист сообщил в своем Twitter.

Напомним, на профессиональном уровне Демба Ба выступал в составе таких команд как «Руан», «Мускрон», «Вест Хэм», «Бешикташ», «Шанхай Шеньхуа», «Гезтепе» и «Башакшехир». Последней командой сенегальца был швейцарский «Лугано».

За национальную сборную он провел 22 матча, забив четыре гола.

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Иван Шитик все материалы автора

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