Нападающий Демба Ба завершил карьеру

Сенегальский нападающий Демба Ба принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом 26-летний футболист сообщил в своем Twitter.

Напомним, на профессиональном уровне Демба Ба выступал в составе таких команд как «Руан», «Мускрон», «Вест Хэм», «Бешикташ», «Шанхай Шеньхуа», «Гезтепе» и «Башакшехир». Последней командой сенегальца был швейцарский «Лугано».

За национальную сборную он провел 22 матча, забив четыре гола.