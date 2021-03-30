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Нападающий «Челси» Хадсон-Одои получил травму плеча в расположении молодежной сборной Англии

22:47
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Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои получил повреждение, находясь в расположении сборной Англии. 20-летний футболист травмировал плечо во время тренировки.

«Каллум выбыл из состава и возвращается в свой клуб», — цитирует главного тренера национальной команды Эдриана Бутройда Goal.

В текущем сезоне Хадсон-Одои провел 19 матчей за «Челси» в АПЛ и забил два гола.

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