Нападающий «Челси» Броя выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки

Нападающий «Челси» Армандо Броя выбыл до конца сезона из-за травмы.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 21-летний футболист не сможет помочь команде в этом сезоне, так как ему нужна операция. У форварда диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

Броя получил травму колена 11 декабря в товарищеском матче против «Астон Виллы» (0:1), столкнувшись в первом тайме с защитником соперника.

В нынешнем сезоне форвард провел в составе «Челси» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.