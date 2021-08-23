Нападающий «Брайтона» перешел в «Кадис»

Нападающий «Брайтона» Флорин Андоне перешел в «Кадис». Испанский клуб взял в аренду 28-летнего румына, сообщает сайт команды.

Florin Andone has joined Cadiz CF on loan for the 2021/22 season, subject to international clearance. ??



? @FirstTouchGames — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 23, 2021

Андоне пропустил весь прошлый сезон из-за серьезной травмы колена. Он получил ее в составе «Галатасарая», где тоже долэен был играть на правах аренды.

Андоне перешел в «Брайтон» в 2018 году из «Депортиво». С тех пор он провел за английскую команду 30 матчей и забил 6 голов.