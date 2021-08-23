Нападающий «Брайтона» перешел в «Кадис»
19:19
Нападающий «Брайтона» Флорин Андоне перешел в «Кадис». Испанский клуб взял в аренду 28-летнего румына, сообщает сайт команды.
Андоне пропустил весь прошлый сезон из-за серьезной травмы колена. Он получил ее в составе «Галатасарая», где тоже долэен был играть на правах аренды.
Андоне перешел в «Брайтон» в 2018 году из «Депортиво». С тех пор он провел за английскую команду 30 матчей и забил 6 голов.
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