Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Нападающий «Борнмута» Фрэйзер может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

12:27
Теги:

Нападающий «Борнмута» Райан Фрэйзер хочет перейти в «Тоттенхэм», сообщает Football Insider.

По информации источника, 26-летний шотландец считает «шпор» амбициозной командой и хотел бы продолжить карьеру в ней. Контракт Фрэйзера с «Борнмутом» действует до конца июня 2020 года, он может перейти в «Тоттенхэм» на правах свободного агента.

В сезоне-2019/20 Фрэйзер провел за «Борнмут» 32 матча, на его счету 1 гол и 4 результативных передачи.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир