Нападающий «Борнмута» Брукс: «Остановить Холанна было почти невозможно»
Нападающий «Борнмута» Дэвид Брукс оценил игру форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.
«Очевидно, что его рост составляет 1,95 метра, он абсолютно быстр, силен, он великолепен в воздухе. Фантастический игрок. На протяжении большей части игры я думал, что мы действовали очень хорошо, но, очевидно, он представляет серьезную угрозу, когда мяч падает к нему в любом месте. Остановить его было почти невозможно», — цитирует 28-летнего валлийца ESPN.
25-летний норвежец Холанн в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (3:1) забил два гола.
В сезоне-2025/26 у Холанна в 13 матчах 17 голов и 1 результативная передача. С 13 мячами он лидирует в гонке бомбардиров АПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|25
|17
|5
|3
|49-17
|56
|
2
|Астон Вилла
|25
|14
|5
|6
|36-27
|47
|
3
|Ман. Сити
|24
|14
|5
|5
|49-23
|47
|
4
|МЮ
|25
|12
|8
|5
|46-36
|44
|
5
|Челси
|25
|12
|7
|6
|45-28
|43
|
6
|Ливерпуль
|24
|11
|6
|7
|39-33
|39
|
7
|Эвертон
|25
|10
|7
|8
|28-28
|37
|
8
|Брентфорд
|24
|11
|3
|10
|36-32
|36
|
9
|Сандерленд
|25
|9
|9
|7
|27-29
|36
|
10
|Борнмут
|25
|8
|10
|7
|41-44
|34
|
11
|Фулхэм
|25
|10
|4
|11
|35-37
|34
|
12
|Ньюкасл
|24
|9
|6
|9
|33-33
|33
|
13
|Брайтон
|24
|7
|10
|7
|34-32
|31
|
14
|Тоттенхэм
|25
|7
|8
|10
|35-35
|29
|
15
|Лидс
|25
|7
|8
|10
|34-43
|29
|
16
|Кр. Пэлас
|24
|7
|8
|9
|25-29
|29
|
17
|Нот. Форест
|25
|7
|5
|13
|25-38
|26
|
18
|Вест Хэм
|25
|6
|5
|14
|31-48
|23
|
19
|Бернли
|25
|3
|6
|16
|25-49
|15
|
20
|Вулверхэмптон
|25
|1
|5
|19
|16-48
|8
|6.02
|23:00
|Лидс – Нот. Форест
|3 : 1
|7.02
|15:30
|МЮ – Тоттенхэм
|2 : 0
|7.02
|18:00
|Арсенал – Сандерленд
|3 : 0
|7.02
|18:00
|Борнмут – Астон Вилла
|1 : 1
|7.02
|18:00
|Бернли – Вест Хэм
|0 : 2
|7.02
|18:00
|Фулхэм – Эвертон
|1 : 2
|7.02
|18:00
|Вулверхэмптон – Челси
|1 : 3
|7.02
|20:30
|Ньюкасл – Брентфорд
|- : -
|8.02
|17:00
|Брайтон – Кр. Пэлас
|- : -
|8.02
|19:30
|Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|16
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|12
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|12
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|7
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|21
|1
|8
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|20
|1
|7
|
|
Кевин Шаде
Брентфорд
|23
|1
|6