3 ноября 2025, 07:50

Нападающий «Борнмута» Брукс: «Остановить Холанна было почти невозможно»

Павел Лопатко

Нападающий «Борнмута» Дэвид Брукс оценил игру форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

«Очевидно, что его рост составляет 1,95 метра, он абсолютно быстр, силен, он великолепен в воздухе. Фантастический игрок. На протяжении большей части игры я думал, что мы действовали очень хорошо, но, очевидно, он представляет серьезную угрозу, когда мяч падает к нему в любом месте. Остановить его было почти невозможно», — цитирует 28-летнего валлийца ESPN.

25-летний норвежец Холанн в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (3:1) забил два гола.

В сезоне-2025/26 у Холанна в 13 матчах 17 голов и 1 результативная передача. С 13 мячами он лидирует в гонке бомбардиров АПЛ.

Эрлинг Холанн
ФК Борнмут
ФК Манчестер Сити
Александр-Арнолд — о «Ливерпуле»: «Я всегда буду любить клуб, я всегда буду его фанатом»

Салиба — об интересе «Реала»: «Прежде всего, я хочу завоевать трофеи с «Арсеналом»
