Нападающий «Борнмута» Айб предстанет перед судом за скрытие с места аварии
16:23
Нападающий «Борнмута» Джордон Айб врезался в витрину магазина в Лондоне. Автомобиль спортсмена нанес повреждения на сумму 15 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.
Авария произошла 30 июля. Айб врезался в магазин и скрылся с места происшествия. Никто не пострадал.
Теперь Айб предстанет перед судом. Скорее всего, он должен будет покрыть весь ущерб, а также получит штраф.
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