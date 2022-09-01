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1 сентября, 23:20

Обамеянг прибыл в Лондон для прохождения медосмотра перед переходом в «Челси»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг прибыл в Лондон для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Челси», сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые согласились обменять 33-летнего габонца на защитника «аристократов» Маркоса Алонсо. При этом лондонский клуб также выплатит 14 миллионов евро.

Ожидается, что нападающий подпишет контракта с «Челси» по схеме «2+1», а 31-летний испанец подпишет с «Барселоной» соглашение на 3 года.

В нынешнем сезоне Обамеянг принял участие в одном матче за каталонцев в ла лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://twitter.com/SkySportsPL/status/1565419443924107266
Маркос Алонсо
Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Барселона
ФК Челси
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Фулхэм – Брайтон
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 1 : 1
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Лидс – Эвертон
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Арсенал – Астон Вилла
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 0 : 0
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 6 : 0
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 1 : 1
31.08 22:00
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1.09 22:00
Лестер – МЮ
 0 : 1
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Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

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Роберто Фирмино

Ливерпуль

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Арсенал

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Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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