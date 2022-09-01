Обамеянг прибыл в Лондон для прохождения медосмотра перед переходом в «Челси»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг прибыл в Лондон для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Челси», сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые согласились обменять 33-летнего габонца на защитника «аристократов» Маркоса Алонсо. При этом лондонский клуб также выплатит 14 миллионов евро.

Ожидается, что нападающий подпишет контракта с «Челси» по схеме «2+1», а 31-летний испанец подпишет с «Барселоной» соглашение на 3 года.

В нынешнем сезоне Обамеянг принял участие в одном матче за каталонцев в ла лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.