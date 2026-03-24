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Нападающие «МЮ» Мбемо и Шешко пропустят матчи сборных Камеруна и Словении

Павел Лопатко

Нападающие «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо и Беньямин Шешко пропустят матчи своих сборных в марте 2026 года.

26-летний камерунец Мбемо был заменен в матче «Юнайтед» против «Борнмута» (2:2) 20 марта на 71-й минуте. Как сообщается на официальном сайте команды, он покинул расположение сборной Камеруна «в качестве меры предосторожности». Таким образом, он пропустит товарищеские встречи с Китаем и Австралией.

22-летний словенец Шешко в течение нескольких недель испытывал проблемы со здоровьем (характер травмы не уточняется) и отказался от вызова в сборную, чтобы полностью восстановиться и помочь «Юнайтед» успешно завершить сезон. Он пропустит товарищеские матчи против Венгрии и Черногории.

В сезоне-2025/26 Мбемо в 27 матчах за «МЮ» забил десять голов и отдал три результативные передачи. У Шешко десять голов и одна передача в 28 встречах.

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Брайан Мбемо
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Словении по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
Беньямин Шешко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 13-5 15
2
 Арсенал 5 4 0 1 8-4 12
3
 Брайтон 5 3 1 1 16-5 10
4
 Брентфорд 5 2 3 0 10-4 9
5
 Лидс 5 2 3 0 7-3 9
6
 Ливерпуль 5 2 3 0 7-4 9
7
 Эвертон 5 2 3 0 6-3 9
8
 Ньюкасл 5 2 2 1 9-9 8
9
 Халл Сити 5 2 2 1 6-4 8
10
 Челси 5 2 1 2 10-12 7
11
 Ипсвич 5 2 0 3 7-11 6
12
 МЮ 5 1 2 2 8-8 5
13
 Нот. Форест 5 1 2 2 4-5 5
14
 Кристал Пэлас 5 1 1 3 6-11 4
15
 Сандерленд 5 1 1 3 6-10 4
16
 Астон Вилла 5 1 1 3 4-9 4
17
 Ковентри 5 1 0 4 1-10 3
18
 Борнмут 5 0 3 2 6-8 3
19
 Тоттенхэм 5 0 2 3 2-8 2
20
 Фулхэм 5 0 2 3 5-8 2
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35 тур
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37 тур
38 тур
10.10 14:30 Арсенал – Лидс - : -
10.10 17:00 Астон Вилла – Брентфорд - : -
10.10 17:00 Челси – Борнмут - : -
10.10 17:00 Ипсвич – Фулхэм - : -
10.10 17:00 Сандерленд – Брайтон - : -
10.10 19:30 МЮ – Тоттенхэм - : -
11.10 16:00 Кристал Пэлас – Нот. Форест - : -
11.10 16:00 Халл Сити – Эвертон - : -
11.10 18:30 Ливерпуль – Ман. Сити - : -
12.10 22:00 Ковентри – Ньюкасл - : -
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Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 4
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
П
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 2 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
Аксель Дисаси
Аксель Дисаси

Кристал Пэлас

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