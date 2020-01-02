Нани: «В «МЮ» не чувствовал себя в тени Роналду, Гиггза или Руни»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что не чувствовал себя в тени по сравнению с лидерами атаки английской команды Уэйном Руни, Райаном Гиггзом и Криштиану Роналду. Нани защищал цвета «МЮ» с 2007 по 2015 год.

— Я не чувствовал себя в тени Роналду, Гиггза или Руни, — цитирует Tribuna Express Нани. — У нас тогда не было теней. У нас была отличная команда. Я часто выходил с Роналду в стартовом составе. У нашей команды было 2-3 разных стиля. Иногда выходили Нани и Роналду, иногда Роналду и Руни.

Мне повезло, что когда я перешел в «МЮ», сразу начал играть много матчей, был одним из самых востребованных футболистов в Лиге чемпионов. Мне не на что жаловаться.