Жозе Моуринью, назначенный главным тренером «Тоттенхэма», высказался о 14-м месте команды в турнирной таблице АПЛ.

— Что касается АПЛ, мы знаем, где находимся, — цитирует Моуринью Mirror. — Знаем, что нам там не место. Должны просто играть матч за матчем. Хотим выиграть следующий матч. То же самое касается следующего, следующего и следующего до последнего.

В конце сезона мы увидим, где мы находимся, но я знаю, что мы окажемся в другом положении, нежели сейчас. С нетерпением жду вызова, чтобы принести счастье всем, кто любит клуб.

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