"Нам придется ждать ошибки соперников". Эмери - о шансах "Арсенала" на топ-4

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери после поражения от "Манчестер Сити" в матче 25-го тура чемпионата Англии (1:3) заявил, что его команде придется ждать ошибки соперников для того, чтобы попасть в топ-4 по итогам сезона.

- "Манчестер Сити" показывал свое превосходство в течение 90 минут, - приводит слова Эмери BBC. - Второй тайм мы провели хуже, чем первый. Наша задача - продолжать работать и совершенствоваться. Мы должны подумать, как улучшить свою игру. Шансы на топ-4? После такого поражения тяжело об этом говорить. Мы знаем, что нам придется ждать ошибок соперников.

"Арсенал" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков.

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