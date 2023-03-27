Нагельсманн возглавляет список кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» выбрал Юлиана Нагельсманна в качестве приоритетного кандидата на освободившийся пост главного тренера клуба, сообщает The Telegraph. 35-летний немец 24 марта официально покинул «Баварию».

Другими вариантами «шпор» считаются Роберто де Дзерби («Брайтон»), Анге Постекоглу («Селтик») и экс-тренер сборной Испании Луис Энрике.

«Тоттенхэм» 27 марта объявил об увольнении Антонио Конте. После 28 матчей лондонцы с 49 очками занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.