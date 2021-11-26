Нагельсманн: «Рангник останется на посту главного тренера «МЮ» дольше, чем до лета»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поздравил Ральфа Рангника с предстоящим назначением на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
«Я написал ему сообщение и поздравил с назначением. Здорово будет увидеть его в «МЮ». Он принесет «Манчестер Юнайтед» много пользы. Думаю, что Ральф останется на посту главного тренера дольше, чем до лета», — приводит слова Нагельсманна Sky Germany.
В настоящее время 63-летний немец, занимающий в «Локомотиве» пост руководителя по спорту и развитию клуба, находится в Москве.
Ожидается, что руководить «Юнайтед» в воскресном матче чемпионата Англии с «Челси» будет Майкл Кэррик.
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