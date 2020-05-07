Нагельсманн попал в шорт-лист потенциальных тренеров «Ньюкасла»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может возглавить «Ньюкасл», сообщает Daily Star.

По сведениям источника, 32-летний немец вошел в шорт-лист тренеров, кто может стать новым тренером английского клуба после прихода новых владельцев из Саудовской Аравии. Также в списке Рафаэль Бенитес, Маурисио Покеттино и Максимиллиано Аллегри.

Нагельсманн возглавляет «Лейпциг» с 2019 года. После 25 матчей в бундеслиги команда занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидера «Баварии» на пять очков.