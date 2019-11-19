Нагельсманн может возглавить «Тоттенхэм» вместо Покеттино

Новым главным тренером «Тоттенхэма» может стать Юлиан Нагельсманн, возглавляющий «Лейпциг». Об этом сообщают британские СМИ. В таком случае он заменит Маурисио Покеттино.

Сообщается, что руководство «шпор» рассматривает кандидатуру немецкого специалиста. При этом Покеттино точно покинет команду. В клубе недовольны результатами нынешнего сезона, а аргентинский специалист не нашел общий язык с руководителями в вопросах трансферной политики.

32-летний Юлиан Нагельсманн до «Лейпцига» также работал с «Хоффенхаймом». В 2017 году он был признан лучшим тренером года в Германии.

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