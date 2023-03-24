Нагельсманн может возглавить «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» следит за ситуацией вокруг Юлиана Нагельсманна, сообщает Evening Standard.

СМИ сообщали, что «Бавария» уволить Нагельсманна и назначить на его место Томаса Тухеля.

По информации издания, «шпоры» постараются пригласить немецкого специалиста в случае ухода Антонио Конте со своего поста.

Сообщается, что итальянец может покинуть английский клуб после критики в адрес футболистов команды.

«Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков.