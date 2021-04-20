Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может стать новым главным тренером «Тоттенхэма», сообщает Daily Mail 20 апреля.

По данным источника, «шпоры» уже провели переговоры с 33-летним немецким специалистом. «Быки» готовы отпустить наставника, однако лондонцам придется выплатить неустойку в размере 14 миллионов долларов.

19 апреля официальный сайт «Тоттенхэма» сообщил об увольнении Жозе Моуринью. После 32 туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 50 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице.