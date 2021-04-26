Нагельсманн, Марселино, Роджерс и Роберто Мартинес вошли в шорт-лист возможных тренеров «Тоттенхэма»
05:59
Руководство «Тоттенхэма» определилось с приоритетными вариантами среди тренеров, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, возглавляет список Юлиан Нагельсманн («Лейпциг»), также в шорт-лист вошли Марселино («Атлетик»), Брендан Роджерс («Лестер») и Роберто Мартинес (сборная Бельгии).
19 апреля «Тоттенхэм» объявил об уходе Жозе Моуринью, который работал в клубе с ноября 2019 года.
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