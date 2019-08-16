Наби Кейта не сыграет против «Саутгемптона» из-за травмы

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта из-за мышечной травмы не сможет принять участие в матче 2-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона», сообщает официальный сайт мерсисайдцев. Встреча пройдет 17 августа.

«Он будет недоступен. Это проблема мышц, и мы точно не знаем, сколько это займет времени для восстановления», — приводит слова главного тренера Юргена Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Кейта также не играл в матче за Суперкубок УЕФА против «Челси» (2:2, по пен. — 5:4).