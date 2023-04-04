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Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлейн и Артур Мело покинут «Ливерпуль» по окончании сезона

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Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлейн покинут «Ливерпуль» на правах свободных агентов по окончании этого сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Решение не продлевать контракты с игроками было принято еще в ноябре и, несмотря на долгие переговоры, руководство мерсисайдцев не поменяло своего мнения. Итальянский журналист заявил о том, что Кейта уже рассматривает множество вариантов продолжения карьеры.

Также Артур Мело после окончания аренды отправится обратно в «Ювентус».

Наби Кейта перешел в «Ливерпуль» из немецкого «РБ Лейпциг» в 2018 году за 60 миллионов евро. В текущем сезоне 28-летний гвинеец провел за мерсисайдцев 13 игр во всех турнирах и не отличался результативными действиями.

Алекс Окслейд-Чемберлен перешел в «Ливерпуль» из «Арсенала» в 2017 году за 38 миллионов евро. В сезоне-2022/23 29-летний англичанин принял участие в 13 играх и забил 1 гол.

26-летний Мело принял участие в одной игре за «Ливерпуль» в этом сезоне — против «Наполи» (1:4) в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов. Тогда бразилец провел на поле 13 минут, получил травму бедра, перенес операцию и выбыл на длительный срок. Также он сыграл в трех матчах молодежной команды мерсисайдцев и не отметился результативными действиями.

Источник: Фабрицио Романо
Алекс Окслейд-Чемберлен
Наби Кейта
Футбол
ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 29 23 3 3 70-27 72
2
 Ман. Сити 28 20 4 4 71-26 64
3
 МЮ 27 15 5 7 41-37 50
4
 Тоттенхэм 29 15 5 9 53-41 50
5
 Ньюкасл 27 13 11 3 41-19 50
6
 Брайтон 26 12 7 7 49-34 43
7
 Брентфорд 28 10 13 5 46-37 43
8
 Ливерпуль 27 12 6 9 48-33 42
9
 Астон Вилла 28 12 5 11 37-39 41
10
 Фулхэм 28 11 6 11 39-39 39
11
 Челси 28 10 8 10 29-30 38
12
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 24-39 30
13
 Вулверхэмптон 29 7 7 15 23-42 28
14
 Нот. Форест 28 6 9 13 23-50 27
15
 Борнмут 28 7 6 15 27-55 27
16
 Лидс 28 6 8 14 36-48 26
17
 Эвертон 29 6 9 14 23-41 27
18
 Лестер 28 7 4 17 39-49 25
19
 Вест Хэм 27 7 6 14 25-34 27
20
 Саутгемптон 29 6 5 18 23-47 23
Результаты / календарь
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12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 1
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 4 : 2
1.03 22:45
Арсенал – Эвертон
 4 : 0
1.03 23:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
15.03 22:30
Саутгемптон – Брентфорд
 0 : 2
4.04 21:45
Борнмут – Брайтон
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Лидс – Нот. Форест
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4.04 21:45
Лестер – Астон Вилла
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Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Кевин Де Брейне

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 13
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Букайо Сака

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Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

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Манчестер Юнайтед

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Нелсон Семеду

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Вулверхэмптон Уондерерс

 27 1 9
Абдулай Дукуре

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