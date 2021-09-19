На матче «Вест Хэм» — «МЮ» мальчик показал баннер: «Роналду, ты мой герой»
«Манчестер Юнайтед» играет с «Вест Хэмом» в рамках 5-го тура АПЛ. В этой игре очередным голом отличился нападающий «МЮ» Криштиану Роналду.
На стадион в Лондоне пришел юный болельщик со скромным баннером: «Роналду, ты мой герой», — написал мальчик на картонке.
Португалец забивает в каждом матче после возвращения в «Юнайтед» — у него 4 гола в 3 матчах.
36-летний форвард оформил дубль в матче против «Ньюкасла» (4:1) в АПЛ и отличился в игре против «Янг Бойз» (1:2) в Лиге чемпионов.
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