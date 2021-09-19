«Манчестер Юнайтед» играет с «Вест Хэмом» в рамках 5-го тура АПЛ. В этой игре очередным голом отличился нападающий «МЮ» Криштиану Роналду.

На стадион в Лондоне пришел юный болельщик со скромным баннером: «Роналду, ты мой герой», — написал мальчик на картонке.

Португалец забивает в каждом матче после возвращения в «Юнайтед» — у него 4 гола в 3 матчах.

36-летний форвард оформил дубль в матче против «Ньюкасла» (4:1) в АПЛ и отличился в игре против «Янг Бойз» (1:2) в Лиге чемпионов.