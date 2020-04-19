На базе сборной Англии отстреливали гусей. Уничтожили около 60 птиц

На базе сборной Англии в период с 2018 по 2019 год были отстрелены около 60 гусей, сообщает The Guardian. Птицы были ликвидированы в целях обеспечения безопасности.

Проблема заключалась в том, что гуси использовали футбольные поля как место для испражнений, вследствие чего проведение тренировочных занятий на них становилось опасным.

По словам Футбольной ассоциации, таким образом увеличивалась вероятность распространения паразитов.

Стоит отметить, что методы по ловле и отпугиванию птиц не приводили к нужному результату, из-за чего было принято решение об их отстреле.