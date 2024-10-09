На базе «Манчестер Юнайтед» по просьбе тен Хага построили стену за 200 тысяч фунтов
«Манчестер Юнайтед» возвел огромную белую стену на тренировочном центре в Каррингтоне, чтобы скрыть тренировки команды от посторонних глаз и защитить игроков от непогоды, сообщает Daily Mail.
По информации источника, построение ограждения обошлось клубу в 200 тысяч фунтов. Стена была возведена по просьбе главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.
Отмечается, что стоимость сооружения вызвала недоумение у сотрудников клуба на фоне сокращения, после которого уволили 250 человек.
По итогам семи туров «Манчестер Юнайтед» с 8 очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|7
|6
|0
|1
|13-2
|18
|
2
|Ман. Сити
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Челси
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
5
|Астон Вилла
|7
|4
|2
|1
|12-9
|14
|
6
|Брайтон
|7
|3
|3
|1
|13-10
|12
|
7
|Ньюкасл
|7
|3
|3
|1
|8-7
|12
|
8
|Фулхэм
|7
|3
|2
|2
|10-8
|11
|
9
|Тоттенхэм
|7
|3
|1
|3
|14-8
|10
|
10
|Нот. Форест
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|
11
|Брентфорд
|7
|3
|1
|3
|13-13
|10
|
12
|Вест Хэм
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
13
|Борнмут
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
14
|МЮ
|7
|2
|2
|3
|5-8
|8
|
15
|Лестер
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
16
|Эвертон
|7
|1
|2
|4
|7-15
|5
|
17
|Ипсвич
|7
|0
|4
|3
|6-14
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|7
|0
|1
|6
|4-15
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|1
|6
|9-21
|1
|19.10
|14:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
|19.10
|17:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ипсвич – Эвертон
|- : -
|19.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|19.10
|17:00
|
Саутгемптон – Лестер
|- : -
|19.10
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|20.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|20.10
|18:30
|
Ливерпуль – Челси
|- : -
|21.10
|22:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|5
|1
|1