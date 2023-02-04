Мюллер рассказал, что был удивлен переходом Забитцера в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер рассказал, что был удивлен переходом своего одноклубника Марселя Забитцера в «Манчестер Юнайтед» в последний день зимнего трансферного окна.

Австриец проведет в английском клубе остаток сезона-2022/23 на правах аренды.

«Я был удивлен, вся команда удивилась. Все произошло так быстро! Я рад, что у Марселя появился шанс поиграть за такой большой клуб. Но он вернется к нам летом. Наша совместная история еще не закончена», — приводит Kicker слова Мюллера.

Забитцер перешел в «Баварию» в августе 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах за мюнхенцев.