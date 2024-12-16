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Сегодня, 19:34

«МЮ» выставил Рэшфорда на трансфер

Камила Абдурахманова
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Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» решил продать форварда Маркуса Рэшфорда, сообщает издание The Guardian.

Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим и совладелец клуба Джим Рэтклифф приняли решение выставить 27-летнего футболиста на трансфер.

Рэшфорд является воспитанником академии «Манчестера Юнайтед». В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах команды во всех турнирах, забив семь мячей и отдав три результативные передачи. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 85 миллионов евро.

Источник: The Guardian
Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Юнайтед
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 16 10 4 2 37-19 34
3
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
4
 Нот. Форест 16 8 4 4 21-19 28
5
 Ман. Сити 16 8 3 5 28-23 27
6
 Астон Вилла 16 7 4 5 24-25 25
7
 Борнмут 15 7 3 5 23-20 24
8
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
9
 Брайтон 16 6 6 4 26-25 24
10
 Тоттенхэм 16 7 2 7 36-19 23
11
 Брентфорд 16 7 2 7 32-30 23
12
 Ньюкасл 16 6 5 5 23-21 23
13
 МЮ 16 6 4 6 21-19 22
14
 Вест Хэм 15 5 3 7 20-28 18
15
 Кр. Пэлас 16 3 7 6 17-21 16
16
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
17
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
18
 Ипсвич 16 2 6 8 16-28 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
20
 Саутгемптон 16 1 2 13 11-36 5
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14.12 18:00
Арсенал – Эвертон
 0 : 0
14.12 18:00
Ливерпуль – Фулхэм
 2 : 2
14.12 18:00
Ньюкасл – Лестер
 4 : 0
14.12 18:00
Вулверхэмптон – Ипсвич
 1 : 2
14.12 20:30
Нот. Форест – Астон Вилла
 2 : 1
15.12 17:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 3
15.12 19:30
Ман. Сити – МЮ
 1 : 2
15.12 22:00
Челси – Брентфорд
 2 : 1
15.12 22:00
Саутгемптон – Тоттенхэм
 0 : 5
16.12 23:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 13 1 4
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 14 1 4
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