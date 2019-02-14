"МЮ" выплатил более 22 миллионов евро Моуринью и его штабу

"Манчестер Юнайтед" выплатил 22,3 миллиона евро бывшему главному тренеру Жозе Моуринью и его штабу за увольнение, сообщает Sky Sports со ссылкой на финансовый отчет "красных дьяволов". 56-летний португальский специалист был отправлен в отставку 18 декабря 2018 года после поражения от "Ливерпуля" в матче 17-го тура чемпионата Англии (1:3).

Моуринью возглавлял "красных дьяволов" с 2016 года. Под его руководством "МЮ" выгрывал Лигу Европы, Суперкубок Англии и Кубок английской лиги. На посту главного тренера манчестерского клуба его сменил Уле Гуннар Сульшер.

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