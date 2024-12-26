«МЮ» второй раз за неделю пропустил гол после прямого удара с углового

«Манчестер Юнайтед» пропустил гол после прямого удара с углового в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона».

Забитый мяч на счету бразильского полузащитника «волков» Матеуса Куньи, вратарь «МЮ» Андре Онана не смог спасти свою команду.

Такой случай произошел с манкунианцами уже второй раз за неделю. 20 декабря команда пропустила после удара «сухим листом» форварда «Тоттенхэма» Сон Хын Мина в четвертьфинальной игре Кубка английской лиги, этот гол стал победным для лондонцев — «МЮ» проиграл со счетом 3:4.